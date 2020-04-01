В Ставрополе две женщины попали в аварию

1 Апр 2020 2020-04-01T08:59:52+03:00

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Инцидент произошёл 31 марта, около 20:00, на улице Объездной. Водитель автомобиля «Киа Рио» не выдержала безопасную дистанцию до впереди идущей машины и столкнулась с «Дэу Нексиа».

С травмой головы в больницу доставили 33-летнюю водитель «Дэу».

За рулем «Киа» была 42-летняя местная жительница, в ДТП не пострадала. Ставропольчанка была трезва.

За последние два года к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекалась. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU