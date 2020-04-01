В Ставрополе «ГАЗель» столкнулась с легковушкой, есть пострадавший

1 Апр 2020 2020-04-01T09:16:49+03:00

Водитель «Приоры» не был пристегнут ремнем безопасности и получил травмы

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Инцидент произошёл 31 марта, около 12:00, на проспекте Кулакова в Ставрополе. Там водитель автомобиля «ГАЗ-2752» при повороте на улицу Коломийцева, не уступил дорогу и столкнулся с «Ладой Приорой».

С травмой головы в больницу обратился 21-летний пассажир «Приоры». Выяснилось, что молодой человек не был пристегнут ремнем безопасности, что спровоцировало получение травм.

За рулем «ГАЗели» был 40-летний житель Михайловска. Известно, что в момент ДТП он был трезв. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства уточняются. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU