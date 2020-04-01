В Ставрополе «ГАЗель» столкнулась с легковушкой, есть пострадавший
Инцидент произошёл 31 марта, около 12:00, на проспекте Кулакова в Ставрополе. Там водитель автомобиля «ГАЗ-2752» при повороте на улицу Коломийцева, не уступил дорогу и столкнулся с «Ладой Приорой».
С травмой головы в больницу обратился 21-летний пассажир «Приоры». Выяснилось, что молодой человек не был пристегнут ремнем безопасности, что спровоцировало получение травм.
За рулем «ГАЗели» был 40-летний житель Михайловска. Известно, что в момент ДТП он был трезв. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства уточняются. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU