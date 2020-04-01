На Ставрополье коммунальные платежки принесут после 6 апреля

1 Апр 2020 2020-04-01T09:25:58+03:00

Ставропольцам напомнили, что, по закону, пени за просрочку платежей за ЖКХ не начисляются в течение 30 дней

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Жители Ставрополя, которых обслуживает Региональный расчётный центр, получат платёжки после 6 апреля, а не с начала месяца, как обычно.

Такое решение приняли, чтобы избежать скопления плательщиков в офисах предприятия и для противодействия распространению коронавируса.

Ставропольцам напомнили, что, по закону, пени за просрочку платежей за ЖКХ не начисляются в течение 30 дней. Так что, времени на оплату услуг ЖКХ будет достаточно.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе и во всем крае с 31 марта приостанавливается работа многофункциональных центров. Об этом рассказал министр экономического развития региона Сергей Крынин.

По его словам, на время карантина ставропольцы смогут получить все необходимые консультации на портале umfc26.ru, либо позвонить в call-центры МФЦ: 8(800)200−40−10.

ИСТОЧНИК KP.RU