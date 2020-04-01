Первый заболевший коронавирусом в Осетии: республика перешла в режим самоизоляции
Первый заболевший коронавирусом в Осетии госпитализирован и находится под наблюдением врачей. Глава республики рассказал, что инфекцию также нашли у еще одного жителя. Оба пациента сейчас под наблюдением врачей в изоляции в удовлетворительном состоянии. Их окружение также на контроле медиков. Поэтому, как сообщает Вячеслав Битаров, с 1 апреля Осетия переходит на режим всеобщей самоизоляции граждан.
В Северной Осетии нашли первых больных коронавирусом.
- Никто без крайней необходимости не должен покидать свои дома. Правоохранительные органы будут строго следить за соблюдением этого режима гражданами, - подчеркивает глава республики Северная Осетия Вячеслова Битаров.
На 1 апреля, закрыты на карантин все регионы СКФО. Больных COVID-19 в Ставрополе выявлено 6, в Чечне – 9, в Дагестане – 13, в КБР – 6, в Северной Осетии – 2.
ИСТОЧНИК KP.RU