В Ставрополе МВД назвало фейком информацию про медиков, обрабатывающих квартиры от коронавируса
В мессенджерах и соцсетях распространяется очередная ложная информация. Якобы «на оперативном совещании в полиции просят распространить сообщение о поквартирном обходе бригады медиков для санобработки жилой площади от вируса.
А дальше пускают слезоточивый газ и чистят квартиры.
ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщает, что эта информация носит фейковый характер.
За распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU