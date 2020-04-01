В Ставрополе МВД назвало фейком информацию про медиков, обрабатывающих квартиры от коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T09:37:33+03:00

ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщает, что эта информация носит фейковый характер Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Горожанам напоминают, что за распространение заведомо недостоверной информации предусмотрена административная ответственность

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В мессенджерах и соцсетях распространяется очередная ложная информация. Якобы «на оперативном совещании в полиции просят распространить сообщение о поквартирном обходе бригады медиков для санобработки жилой площади от вируса.

А дальше пускают слезоточивый газ и чистят квартиры.

ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщает, что эта информация носит фейковый характер.

За распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU