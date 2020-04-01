В Ставрополе врачам выделили дополнительные машины для тестирования прилетевших из-за границы
В Ставрополе поликлиникам выделили дополнительные машины для медиков, которые ездят на дом к людям, прилетевших из-за границы. Врачи тестируют ставропольцев на наличие коронавируса.
В пресс-службе администрации города уточнили, что всего поликлиникам выделили шесть легковушек для доставки медицинских работников по адресам и отправки тестов в лабораторию.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе МВД назвало фейком информацию про медиков, обрабатывающих квартиры от коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU