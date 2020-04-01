В Ставрополе врачам выделили дополнительные машины для тестирования прилетевших из-за границы

1 Апр 2020 2020-04-01T09:51:53+03:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе МВД назвало фейком информацию про медиков, обрабатывающих квартиры от коронавируса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Всего медучреждения города получили шесть легковушек

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе поликлиникам выделили дополнительные машины для медиков, которые ездят на дом к людям, прилетевших из-за границы. Врачи тестируют ставропольцев на наличие коронавируса.

В пресс-службе администрации города уточнили, что всего поликлиникам выделили шесть легковушек для доставки медицинских работников по адресам и отправки тестов в лабораторию.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе МВД назвало фейком информацию про медиков, обрабатывающих квартиры от коронавируса.

За распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU