На Ставрополье похолодает до минус четырех

1 Апр 2020 2020-04-01T09:59:44+03:00

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В Ставропольском крае ожидается резкое похолодание. Утром и ночью температура будет падать до минус четырех. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра на своем официальном сайте.

Согласно сообщению о штормовом предупреждении, заморозки ударят по некоторым частям Ставрополья в период с 1 по 3 апреля. Температура воздуха упадет до минус одного-четырех. Кроме того, 4 и 5 апреля будет минус пять: это связано с поступлением холодного арктического воздуха.

- в Ставропольском крае ожидается понижение температуры воздуха в ночные и утренние часы местами до -1...-5°, 1 и 2 апреля - осадки в виде дождя и мокрого снега. Такие условия могут вызвать повреждения цветков абрикоса и алычи, - говорится в пресс-релизе.

Правда, в некоторых районах - в Туркменском и Апанасенковского районах и Ипатовском городском округе - сохраняется 4 класс пожароопасности. В остальных частях края зафиксировали 3 (средний) класс пожароопасности. Угрозы возгорания нет в КМВ и Георгиевском городском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU