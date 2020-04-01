Кисловодск за сутки покинуло свыше тысячи туристов

1 Апр 2020 2020-04-01T10:06:46+03:00

По последним данным, в гостиницах проживают чуть более 100 человек. На апрель бронирование полностью закрыто Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Сейчас в санаториях курорта находятся более 3,3 тысячи приезжих. Все они соблюдают режим самоизоляции. За последние сутки санатории покинули свыше тысячи отдыхающих. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска.

По последним данным, в гостиницах проживают чуть более 100 человек. На апрель бронирование полностью закрыто. Отказ уже оформили более семи тысяч человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор региона подписал постановление, по которому с 22:00 31 марта до 06:00 6 апреля на обязательную самоизоляцию уходят все жители края, а до 12 числа - люди старше 65 лет. Из документа следует, что покинуть место проживания можно только в случаях:

- обращения за экстренной медицинской помощью и прямой угрозы жизни и здоровья;

- следования к месту разрешенной на карантине работы или передвижения из-за деятельности, не приостановленной на карантин (транспортные услуги и доставка входят в этот пункт);

- при выносе мусора и следовании в ближайшую аптеку или магазин;

- во время выгула домашних питомцев не дальше 100 метров от дома.

Режим самоизоляции также предполагает обязательное соблюдение социальной дистанции, когда человек не может приблизиться к другому ближе чем на 2 метра. Ограничение касается всех, кто оказывается в общественном месте или общественном транспорте. Исключение сделали только для такси.

ИСТОЧНИК KP.RU