2020-04-01T12:13:02+03:00
Общество

Губернатор Владимир Владимиров рассказал о новых заболевших коронавирусом

Из новосибирского центра «Вектор» ждут результаты по ещё 9 жителям края, у которых есть подозрение на коронавирус
Ася АСРЯН
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Одного пациента уже выписали из больницыОдного пациента уже выписали из больницыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополь пришли новые данные из Новосибирска. Ещё у 4 жителей края подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией. В целом, сегодня такой диагноз на Ставрополье установлен у 10 человек. Но один из них сегодня уже выписан.

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Сделанные исследования подтвердили, что он выздоровел. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм. По его словам, остальные пациенты остаются в изолированных боксах под наблюдением врачей.

Состояние всех оценивается, как удовлетворительное. В регионе ждут результатов из новосибирского центра «Вектор» по ещё 9 жителям края, у которых есть подозрение на коронавирус.

Губернатор Ставрополья меры по коронавирусу.Во исполнение поручений Президента, прозвучавших в обращении к гражданам России в связи с коронавирусом, губернатор Старополья Владимир Владимиров принял принял ряд ограничительных мер

Все вопросы, связанные с новыми ограничительными мерами, можно задать, в том числе, по специальной «горячей линии»: 8-800-1000-768. Он работает круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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