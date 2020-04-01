В Минздраве Ставрополья рассказали о самочувствии заболевших коронавирусом

1 Апр 2020 2020-04-01T10:50:38+03:00

Они все изолированы, находятся в отдельных боксах

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Как рассказала 1 апреля замминистра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая, все оставшиеся пациенты чувствуют себя удовлетворительно. Симптоматики никакой нет на сегодняшний день.

Проходят профилактические мероприятия. Они все изолированы, находятся в отдельных боксах.

-Если по истечении необходимого времени не проявятся симптомы заболевания и повторные анализы не покажут положительных результатов, пациентов будут выписывать, - добавила Дроздецкая.

На сегодняшний день под пристальным наблюдением врачей находятся 2033 человека, снято – 1230 человек.

По словам замминистра здравоохранения региона, все случаи, которые были подтверждены в крае, это либо завозные, либо контакты с приезжими.

Напомним, что все учреждения здравоохранения работают в плановом режиме, помощь оказывается по всем направлениям. Единственное, что остановлено – диспансеризация и проведение профилактических осмотров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор заявил о новых заболевших коронавирусом. Ещё у 4 жителей края подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией.

В целом, сегодня такой диагноз на Ставрополье установлен у 10 человек. Но, один из них сегодня уже выписан.Сделанные исследования подтвердили, что он выздоровел. Об этом сообщил глава региона на своей странице в Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU