На Ставрополье реализуют пять проектов по переработке мусора

1 Апр 2020 2020-04-01T11:30:20+03:00

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На Ставрополье создадут и улучшат объекты по сортировке, переработке, обработке и утилизации ТКО. Реализация национального проекта обойдется в два миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ края.

В рамках программы реализуют шесть инфраструктурных проектов. Один уже сделали. С февраля в Буденновске действует мусоросортировочная линия, мощность которой - 150 тысяч тонн в год. Она принадлежит администрации Ставрополья и сдается в аренду местным операторам.

Остальные пять объектов построят и усовершенствуют за деньги предпринимателей. Это мусороперегрузочная станция с обработкой ТКО, крупногабаритных и строительных отходов в Пятигорске (мощность 120 тысяч тонн в год), комплекс по обработке и утилизации ТКО в Предгорном районе (мощность 250 тыс. тонн в год). Кроме того, вдвое увеличат мощность мусоросортировочного комплекса, комплекса по утилизации пластиковых и резинотехнических изделий в Кисловодске.

Кроме того, в Светлограде возведут мусоросортировочный комплекс (мощность 160 тысяч тонн в год), а в хуторе Нижнерусский увеличат мощность мусоросортировочного комплекса - с 150 по 550 тысяч тонн в год.

- Ежегодно в крае образуется 1,2 млн. тонн мусора. Он свозится на 10 лицензированных объектов обращения с отходами – 9 полигонов и 1 мусоросжигательный завод. [...] В случае успешной реализации проектов, заявленных региональными операторами, к 2022 году Ставропольский край будет полностью обеспечен мощностями по сортировке ТКО, - сказал министр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко.

ИСТОЧНИК KP.RU