На Ставрополье еще у 9 пациентов выявили подозрение на коронавирус

1 Апр 2020 2020-04-01T11:28:18+03:00

Все жители края ушли на обязательную самоизоляцию до 6 апреля Пациенты изолированы, находятся в отдельных боксах

Изменить размер текста: A A

Регион ждет результаты из новосибирского центра «Вектор» по еще 9 жителям Ставрополья, у которых есть подозрение на коронавирус. Об этом 1 апреля на своей странице в Инстаграм сообщил Владимир Владимиров.

Глава региона также рассказал, что у нас в крае еще у 4 пациентов подтвердили коронавирус.

Сейчас все они лежат чувствуют себя удовлетворительно. Симптоматики никакой нет на сегодняшний день. Пациенты изолированы, находятся в отдельных боксах.

Тем временем по всему краю с 22:00 31 марта до 06:00 6 апреля на обязательную самоизоляцию уходят все жители края, а до 12 числа - люди старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU