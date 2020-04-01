2020-04-01T12:43:26+03:00
Общество

В Ставрополе мэр призвал горожан с пониманием отнестись к самоизоляции

Чиновник рассказал, как победить коронавирус
Ася АСРЯН
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Градоначальник Андрей Джатдоев вышел на связь с жителями краевого центра, чтобы прокомментировать поставление главы региона о самоизоляции. По мнению мэра, чтобы победить коронавирус, «надо беречь себя, свою семью, не допускать лишних контактов на улицах, в помещениях".

Будь дома: обстановка с коронавирусом на Ставрополье на 1 апреля

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Андрей Джатдоев призвал ставропольцев с понимаем отнестись к самоизоляции, которая продлится в регионе до 06:00 6 апреля. Градоначальник просит местных жителей: «оставаться дома».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе из закрытого госпиталя на базе Краевой клинической инфекционной больницы выписали "доктора-зло" Ирину Санникову, которая завезла коронавирус в регион и заразила, по меньшей мере, четырех человек. Именно у стольких людей из ее окружения уже подтвердился диагноз.

Глава Ставрополя призывает горожан к спокойствию во время самоизоляции.

О полном выздоровлении первого в крае пациента с COVID-19 стало известно 1 апреля из сводки оперативного штаба и поста губернатора Владимира Владимирова в Instagram, где вместе с этим он сообщил о новых случаях заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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