В Ставрополе мэр призвал горожан с пониманием отнестись к самоизоляции
Градоначальник Андрей Джатдоев вышел на связь с жителями краевого центра, чтобы прокомментировать поставление главы региона о самоизоляции. По мнению мэра, чтобы победить коронавирус, «надо беречь себя, свою семью, не допускать лишних контактов на улицах, в помещениях".
Будь дома: обстановка с коронавирусом на Ставрополье на 1 апреля
Андрей Джатдоев призвал ставропольцев с понимаем отнестись к самоизоляции, которая продлится в регионе до 06:00 6 апреля. Градоначальник просит местных жителей: «оставаться дома».
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе из закрытого госпиталя на базе Краевой клинической инфекционной больницы выписали "доктора-зло" Ирину Санникову, которая завезла коронавирус в регион и заразила, по меньшей мере, четырех человек. Именно у стольких людей из ее окружения уже подтвердился диагноз.
Глава Ставрополя призывает горожан к спокойствию во время самоизоляции.
О полном выздоровлении первого в крае пациента с COVID-19 стало известно 1 апреля из сводки оперативного штаба и поста губернатора Владимира Владимирова в Instagram, где вместе с этим он сообщил о новых случаях заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU