В Ставрополе выписали первого выздоровевшего от коронавируса
В Ставрополе выздоровел первый пациент с коронавирусом, но выявили еще 4 новых случая заражения. Об этом стало известно 1 апреля из новостей от оперативного штаба. Сообщением про изменившуюся обстановку с COVID-19 в регионе поделился и губернатор у себя в соцсетях. Владимир Владимиров также написал: "В целом, сегодня такой диагноз на Ставрополье установлен у 10 человек".
- Мы ожидаем результатов из новосибирского центра «Вектор» по ещё 9 жителям края, у которых есть подозрение на коронавирус, - добавил глава Ставрополья.
Отметим, что из госпиталя Краевой клинической инфекционной больницы выписали пациента, который перенес болезнь в легкой форме.
ИСТОЧНИК KP.RU