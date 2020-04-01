В Ставрополе выписали первого выздоровевшего от коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T12:42:02+03:00

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В Ставрополе выздоровел первый пациент с коронавирусом, но выявили еще 4 новых случая заражения. Об этом стало известно 1 апреля из новостей от оперативного штаба. Сообщением про изменившуюся обстановку с COVID-19 в регионе поделился и губернатор у себя в соцсетях. Владимир Владимиров также написал: "В целом, сегодня такой диагноз на Ставрополье установлен у 10 человек".

- Мы ожидаем результатов из новосибирского центра «Вектор» по ещё 9 жителям края, у которых есть подозрение на коронавирус, - добавил глава Ставрополья.

Отметим, что из госпиталя Краевой клинической инфекционной больницы выписали пациента, который перенес болезнь в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU