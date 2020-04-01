Глава Невинномысска показал, как сделать защитную маску дома

1 Апр 2020 2020-04-01T12:41:09+03:00

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В связи с нехваткой медицинских масок в аптеках края глава Невинномысска показал, как сделать их в домашних условиях. Так, Михаил Миненков в своем кабинете записал на видео мини мастер-класс.

Для того, чтобы сделать защитную маску дома, когда она срочно понадобилась, нужно взять несколько салфеток, сложить их несколько раз, сделать прорези-крепы для ушей и перевернуть изделие.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что мэр города Невинномысска обратился к горожанам с речью о необходимости соблюдать карантин.

Михаил Миненков научил ставропольцев делать маски.

- Я думаю, до разводов не дойдет. Уважаемые жены, терпите! - напутствовал мэр. - Побольше любви. Почему нет — весна же пришла. Кровать нужно обязательно дома сломать. Мы полностью поборем этот коронавирус, - обратился он к жителям Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU