На Ставрополье епархия начала принимать онлайн-заказы на молебны

1 Апр 2020 2020-04-01T13:03:26+03:00

Все поминальные службы будут проходить в Казанском соборе

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Всем тем, кто из-за коронавируса не может посетить храм, епархия предлагает другой вариант. Так, сделать поминовение о здравии и об упокоении можно, зайдя на сайт Ставропольской епархии.

По данным пресс-службы, все поминальные службы будут проходить в Казанском кафедральном соборе города.

Напомним, на этой неделе во всех храмах выносился Животворящий Крест для укрепления верующих в подвиге Великого поста. Как пишет официальный сайт епархии, «Крест – хранитель всея вселенныя!» Ставрополь – Город Креста, мы под защитой крестного знамения!»

Тем временем регион ждет результаты из новосибирского центра «Вектор» по еще 9 жителям Ставрополья, у которых есть подозрение на коронавирус. Об этом 1 апреля на своей странице в Инстаграм сообщил Владимир Владимиров.

Глава региона также рассказал, что у нас в крае еще у 4 пациентов подтвердили коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU