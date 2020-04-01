На Ставрополье губернатор разъяснил ограничения во время самоизоляции
Как ранее писала «КП-Северный Кавказ» на территории Ставрополья с 31 марта по 6 апреля введён обязательный режим домашнего нахождения без права покидать дом. Местных жителей из-за большого количества обращений просят еще раз обратить внимание на постановление главы региона, где указаны случаи, когда можно покидать квартиры:
- обращения за экстренной медицинской помощью и прямой угрозы жизни и здоровья;
- следования к месту разрешенной на карантине работы или передвижения из-за деятельности, не приостановленной на карантин (транспортные услуги и доставка входят в этот пункт);
- при выносе мусора и следовании в ближайшую аптеку или магазин;
- во время выгула домашних питомцев не дальше 100 метров от дома.
Режим самоизоляции также предполагает обязательное соблюдение социальной дистанции, когда человек не может приблизиться к другому ближе чем на 2 метра.
Ограничение касается всех, кто оказывается в общественном месте или общественном транспорте. Исключение сделали только для такси.
ИСТОЧНИК KP.RU