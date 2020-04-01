На Ставрополье губернатор разъяснил ограничения во время самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T12:55:07+03:00

Режим самоизоляции также предполагает обязательное соблюдение социальной дистанции, когда человек не может приблизиться к другому ближе чем на 2 метра. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Режим также предполагает соблюдение дистанции, когда человек не может приблизиться к другому ближе чем на 2 метра

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Как ранее писала «КП-Северный Кавказ» на территории Ставрополья с 31 марта по 6 апреля введён обязательный режим домашнего нахождения без права покидать дом. Местных жителей из-за большого количества обращений просят еще раз обратить внимание на постановление главы региона, где указаны случаи, когда можно покидать квартиры:

- обращения за экстренной медицинской помощью и прямой угрозы жизни и здоровья;

- следования к месту разрешенной на карантине работы или передвижения из-за деятельности, не приостановленной на карантин (транспортные услуги и доставка входят в этот пункт);

- при выносе мусора и следовании в ближайшую аптеку или магазин;

- во время выгула домашних питомцев не дальше 100 метров от дома.

Режим самоизоляции также предполагает обязательное соблюдение социальной дистанции, когда человек не может приблизиться к другому ближе чем на 2 метра.

Ограничение касается всех, кто оказывается в общественном месте или общественном транспорте. Исключение сделали только для такси.

ИСТОЧНИК KP.RU