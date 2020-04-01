Умершая от коронавируса в Чечне: с пенсионеркой контактировало более 200 человек

1 Апр 2020 2020-04-01T13:25:07+03:00

Умершая от коронавируса в Чечне женщина страдала от дыхательной недостаточности

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У умершей от коронавируса в Чечне пациентки развились симптомы острой респираторной вирусной инфекции. Из-за проблем с дыханием она была подключена к аппарату ИВЛ. Смерть наступила утром 1 апреля, передает руководитель управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике Рита Термулаева.

О плохом самочувствии 83-летней пенсионерки рассказывал 31 марта министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов. Чиновник сказал, что все, кроме женщины, в удовлетворительном состоянии. Пациентка была под постоянным медицинским контролем.

Как уточнила Термулаева, погибшая приехала в Чечню из Москвы. Перед изоляцией с ней общались более 200 человек, все они помещены на карантин.

Отметим, что это первая смерть от коронавируса в Чечне и СКФО. По данным на 1 апреля, в республике десять больных, выздоровевших пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU