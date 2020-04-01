2020-04-01T13:41:47+03:00
Общество

Улицы Ессентуков патрулируют народные дружины

Нарушителей режима самоизоляции просят вернуться домой
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Гуляющих по улицам Ессентуков дружинники просят вернуться домой.Гуляющих по улицам Ессентуков дружинники просят вернуться домой.
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Как рассказали в пресс-службе администрации Ессентуков, народные дружины патрулируют улицы курорта и просят всех нарушителей режима самоизоляции вернуться домой.

Полсотни казаков дежурят в курортной зоне, жилых микрорайонов, а также на городском озере. Ессентучанам и гостям курорта разъясняют приказ губернатора края Владимира Владимирова о режиме карантина, введенном в связи с опасностью распространения коронавируса.

Свои дома и квартиры можно покидать исключительно в экстренных случаях. К ним относятся походы в магазин за товарами первой необходимости, в аптеки, обращение в медучреждения.

Сотрудники предприятий, организаций и структур, которые не прекращают свою деятельность, могут передвигаться к месту работы только по специальным пропускам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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