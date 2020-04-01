На Ставрополье запустили круглосуточный сall-центр против коронавируса
В Ставропольском крае после ужесточения режима самоизоляции заработал сall-центр по предотвращению распространения коронавируса. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе управления информполитики правительства края и пресс-служба Минэкономразвития.
Ставропольцы могут круглосуточно звонить по телефону горячей линии: 8 (800) 1000-768. Там специалисты расскажут им, как решить проблемы, связанные с ограничительными мерами, и передадут сигнал органам власти.
Попросить о помощи можно и по номеру единой дежурно-диспетчерской службы 112.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье накажут 8 нарушителей режима самоизоляции.
Их ждет наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей, на должностных лиц – от 2 до 4 тысяч рублей.
В Ставрополе и Пятигорске нарушителями оказались молодые люди, которые рискуя своим здоровьем, решили проехать бесцельно по ночному городу.
Также нарушителями стали двое таксистов-нелегалов.
ИСТОЧНИК KP.RU