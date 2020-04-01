2020-04-01T16:34:00+03:00
Общество

На Ставрополье запустили круглосуточный сall-центр против коронавируса

Звонок бесплатный, операторы работают круглосуточно
Ася АСРЯН
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Ставропольцы могут круглосуточно звонить по телефону горячей линии: 8 (800) 1000-768Ставропольцы могут круглосуточно звонить по телефону горячей линии: 8 (800) 1000-768Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ
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В Ставропольском крае после ужесточения режима самоизоляции заработал сall-центр по предотвращению распространения коронавируса. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе управления информполитики правительства края и пресс-служба Минэкономразвития.

Ставропольцы могут круглосуточно звонить по телефону горячей линии: 8 (800) 1000-768. Там специалисты расскажут им, как решить проблемы, связанные с ограничительными мерами, и передадут сигнал органам власти.

Попросить о помощи можно и по номеру единой дежурно-диспетчерской службы 112.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье накажут 8 нарушителей режима самоизоляции.

Их ждет наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей, на должностных лиц – от 2 до 4 тысяч рублей.

В Ставрополе и Пятигорске нарушителями оказались молодые люди, которые рискуя своим здоровьем, решили проехать бесцельно по ночному городу.

Также нарушителями стали двое таксистов-нелегалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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