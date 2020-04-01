2020-04-01T13:46:05+03:00
Общество

ВТБ выдал первые беспроцентные кредиты предпринимателям

Деньги предназначены для выплаты зарплаты сотрудникам предприятий малого бизнеса
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ВТБ начал предоставлять краткосрочные кредиты малому бизнесу на выплату заработной платы сотрудникам. Первые пилотные сделки проведены в Москве с компаниями сферы общественного питания: производителем и поставщиком питания в медицинские и детские образовательные учреждения ООО «Вкусный выбор» и одним из ресторанов сети ВВ Cafe. Суммарный объем полученных этими клиентами в банке займов под 0% составил 9,2 млн рублей.

Субсидированные кредиты позволят предпринимателям в сложившихся условиях в период простоя сохранить коллективы и обеспечить выплату денежных средств работникам. Кредиты будут предоставляться клиентам на срок до 6 месяцев. Рассмотрение происходит всего 1 день, при этом потребуется минимальный пакет документов. ВТБ также принимает заявки на реструктуризацию уже действующих кредитов.

За текущую неделю в банк поступило более 250 таких обращений. Условия определяются в индивидуальном порядке. ВТБ внимательно следит за ситуацией и разрабатывает различные меры поддержки предпринимателей для продолжения их устойчивой работы. Банк рассматривает обращения каждого клиента и готов предложить решения, индивидуально необходимые именно конкретной компании в сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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