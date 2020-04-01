Передвижение по Ставрополю на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

1 Апр 2020 2020-04-01T14:04:13+03:00

Рассказываем, как ездить по городу во время режима полной изоляции

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Передвижение по Ставрополю на машине в период самоизоляции дозволено лишь в нескольких случаях, прописанных в постановлении. Не думайте, что если выйти на улицу нельзя, то кататься на своей машине можно. Совсем нет. Правила действуют те же, как для выхода за пределы дома вообще. Поэтому использовать личный транспорт во время карантина можно:

- при следовании на разрешенную во время карантина работу и обратно, или при выполнении неприостановленной профессиональной деятельности (речь идет о предоставлении услуг доставки и транспортных услуг);

- для поездки в ближайший магазин или аптеку;

- для обращения за медицинской помощью в экстренном случае;

- для передачи необходимых продуктов, лекарств и товаров родственникам, которые в этом нуждаются (имеется в виду бесконтактный способ передачи).

Ограничения, подчеркнем, не касаются такси и общественного транспорта. Но пассажирские перевозки по регулярным межмуниципальным маршрутам на территории края приостановлены до 6 апреля.

Имейте ввиду, что сотрудники ГИБДД могут остановить ваш автомобиль и поинтересоваться, куда и зачем вы едете, и есть ли в этом острая необходимость.

Будь дома: обстановка с коронавирусом на Ставрополье на 1 апреля 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU