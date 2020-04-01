2020-04-01T14:04:13+03:00
Общество

Передвижение по Ставрополю на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

Рассказываем, как ездить по городу во время режима полной изоляции
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Передвижение по Ставрополю на машине в период самоизоляции дозволено лишь в нескольких случаях, прописанных в постановлении. Не думайте, что если выйти на улицу нельзя, то кататься на своей машине можно. Совсем нет. Правила действуют те же, как для выхода за пределы дома вообще. Поэтому использовать личный транспорт во время карантина можно:

- при следовании на разрешенную во время карантина работу и обратно, или при выполнении неприостановленной профессиональной деятельности (речь идет о предоставлении услуг доставки и транспортных услуг);

- для поездки в ближайший магазин или аптеку;

- для обращения за медицинской помощью в экстренном случае;

- для передачи необходимых продуктов, лекарств и товаров родственникам, которые в этом нуждаются (имеется в виду бесконтактный способ передачи).

Ограничения, подчеркнем, не касаются такси и общественного транспорта. Но пассажирские перевозки по регулярным межмуниципальным маршрутам на территории края приостановлены до 6 апреля.

Имейте ввиду, что сотрудники ГИБДД могут остановить ваш автомобиль и поинтересоваться, куда и зачем вы едете, и есть ли в этом острая необходимость.

Будь дома: обстановка с коронавирусом на Ставрополье на 1 апреля

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чечня с 5 апреля закрывает границы из-за карантина
На Ставрополье санатории вернут деньги за сорванный отдых
В Ставрополе рассказали, чем грозит нарушение режима самоизоляции
На Ставрополье из-за коронавируса сократился турпоток
В Ессентуках коммунальщики проводят весеннюю уборку
В Ставрополе на улицах проводят усиленную дезинфекцию
В Дагестане из-за карантина голодают животные-инвалиды в особенном приюте
В Ставрополе рассказали, кто может получить пропуск на время самоизоляции
Передвижение по Ставрополю на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
ВТБ выдал первые беспроцентные кредиты предпринимателям
На Ставрополье запустили круглосуточный сall-центр против коронавируса
Улицы Ессентуков патрулируют народные дружины
Губернатор Ставрополья поручил контролировать рост цен на товары
На Ставрополье накажут 8 нарушителей режима самоизоляции
Умершая от коронавируса в Чечне: с пенсионеркой контактировало более 200 человек