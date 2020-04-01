2020-04-01T14:53:35+03:00
Общество

В Ставрополе на улицах проводят усиленную дезинфекцию

За режимом самоизоляции следят полицейские и казаки
Ася АСРЯН
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Ставрополь опустел, специалисты приступили к масштабной уборке улицСтаврополь опустел, специалисты приступили к масштабной уборке улицФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В краевом центре с сегодняшнего дня, 1 апреля усилили работу по дезинфекции улиц и общественных мест. Так, сотрудники коммунальных служб в специальной форме обрабатывают детские и спортивные площадки, скверы города.

С 1 апреля в краевом центре началась усиленная дезинфекция площадок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 1 апреля в краевом центре началась усиленная дезинфекция площадокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По словам градоначальника, он сегодня утром объехал Ставрополь, он был пустой. Людей на улицах почти нет. Есть немало водителей, но по словам мэра, это ненадолго.

Обрабатывают общественные места, детские и спортивные площадки, скверы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Обрабатывают общественные места, детские и спортивные площадки, скверыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сейчас в краевом центре улицы патрулируют правоохранители и казаки. И уже начали выписывать первые штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском накажут 8 нарушителей режима самоизоляции

Их ждет наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей.

За порядком на улицах Ставрополя следят казачий патруль и правоохранители Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За порядком на улицах Ставрополя следят казачий патруль и правоохранителиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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