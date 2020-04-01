В Ставрополе на улицах проводят усиленную дезинфекцию

1 Апр 2020 2020-04-01T14:53:35+03:00

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В краевом центре с сегодняшнего дня, 1 апреля усилили работу по дезинфекции улиц и общественных мест. Так, сотрудники коммунальных служб в специальной форме обрабатывают детские и спортивные площадки, скверы города.

С 1 апреля в краевом центре началась усиленная дезинфекция площадокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По словам градоначальника, он сегодня утром объехал Ставрополь, он был пустой. Людей на улицах почти нет. Есть немало водителей, но по словам мэра, это ненадолго.

Обрабатывают общественные места, детские и спортивные площадки, скверыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сейчас в краевом центре улицы патрулируют правоохранители и казаки. И уже начали выписывать первые штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском накажут 8 нарушителей режима самоизоляции

Их ждет наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей.

За порядком на улицах Ставрополя следят казачий патруль и правоохранителиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU