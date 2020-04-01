В Ессентуках коммунальщики проводят весеннюю уборку

1 Апр 2020 2020-04-01T14:57:28+03:00

Все работы в городе-курорте идут по графику

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Коммунальщики города-курорта проводят уборку вручную и с помощью техники. Собирают мусор, ликвидируют стихийные свалки.

Как уточнили в пресс-службе администрации Ессентуков, в графике весенних работ значатся и городские погосты. На этой неделе коммунальные службы работают на кладбище «Аэродром».

Три КамАЗа мусора весом почти 30 кубометров рабочие собрали вручную. Сегодня по два КамАЗа с утра и после обеда тоже отправили на свалку. Уборка кладбищ продлится до пасхальных праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU