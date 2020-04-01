В Ессентуках коммунальщики проводят весеннюю уборку
Коммунальщики города-курорта проводят уборку вручную и с помощью техники. Собирают мусор, ликвидируют стихийные свалки.
Как уточнили в пресс-службе администрации Ессентуков, в графике весенних работ значатся и городские погосты. На этой неделе коммунальные службы работают на кладбище «Аэродром».
Три КамАЗа мусора весом почти 30 кубометров рабочие собрали вручную. Сегодня по два КамАЗа с утра и после обеда тоже отправили на свалку. Уборка кладбищ продлится до пасхальных праздников.
ИСТОЧНИК KP.RU
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