На Ставрополье из-за коронавируса сократился турпоток

1 Апр 2020 2020-04-01T15:37:11+03:00

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По данным пресс-службы Минтуризма Ставрополья, турпоток в регионе в марте упал на 34% против прошлого года. В край приехали около 50 тысяч отдыхающих. Это на 26 тысяч меньше, чем в прошлом году. Санатории загружены на 65%, в гостиницах постояльцев меньше на 28%.

А 31 марта санатории КМВ приостановили приём и размещение туристов из-за угрозы распространения короновируса и в соответствии с постановлением губернатора края. Также исключено бронирование. Такой режим продлится до 1 июня.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сейчас в санаториях курорта находятся более 3,3 тысячи приезжих.

Все они соблюдают режим самоизоляции. За последние сутки санатории покинули свыше тысячи отдыхающих. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска.

По последним данным, в гостиницах проживают чуть более 100 человек. На апрель бронирование полностью закрыто. Отказ уже оформили более семи тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU