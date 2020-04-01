На Ставрополье санатории вернут деньги за сорванный отдых
После введения режима самоизоляции в санаториях Кавмингруппы многие отдыхающие прервали отдых и вернулись домой. В профсоюзных здравницах пожелавших уехать до срока - большая часть. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал Николай Мурашко, генеральный директор ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск»:
- Тем, кто не смог пройти полный курс, либо возвращают деньги, либо предлагают приехать позже. Главное, люди к происходящему относятся с пониманием.
В санаториях Кавминвод сейчас проводят санэпидеммероприятия, сотрудников обследуют, на территории проводят дезинфекцию. Что касается отдыхающих, то для них введены ограничения на посещение бюветов, парков и других общественных мест.
ИСТОЧНИК KP.RU