2020-04-01T16:27:24+03:00
Общество

На Ставрополье санатории вернут деньги за сорванный отдых

Здравницы края будут закрыты до 1 июня
Ася АСРЯН
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В санаториях Кавминвод сейчас проводят санэпидеммероприятия, сотрудников обследуют, на территории проводят дезинфекциюВ санаториях Кавминвод сейчас проводят санэпидеммероприятия, сотрудников обследуют, на территории проводят дезинфекциюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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После введения режима самоизоляции в санаториях Кавмингруппы многие отдыхающие прервали отдых и вернулись домой. В профсоюзных здравницах пожелавших уехать до срока - большая часть. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал Николай Мурашко, генеральный директор ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск»:

- Тем, кто не смог пройти полный курс, либо возвращают деньги, либо предлагают приехать позже. Главное, люди к происходящему относятся с пониманием.

В санаториях Кавминвод сейчас проводят санэпидеммероприятия, сотрудников обследуют, на территории проводят дезинфекцию. Что касается отдыхающих, то для них введены ограничения на посещение бюветов, парков и других общественных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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