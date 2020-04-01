2020-04-01T16:41:18+03:00
Общество

Чечня полностью закрывается на карантин

Будут запрещены въезд в регион и выезд за его пределы [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В Чечне с 5 апреля вводится карантин: запрещается выезд из республики и въезд на территорию, приостанавливается движение поездов, автотранспорта, закрывается аэропорт. В соцсетях во время прямого эфира об этом заявил Рамзан Кадыров. Всем, кто желает вернуться в Чечню, домой, глава республики сказал сделать это до 5 числа. Потом впускать никого не будут.

Кадыров про коронавирус: "Готов нарушить все законы, чтобы не умирали мои граждане".

- Если касается безопасности народа, мне без разницы: самолётом или поездом. Я обращаюсь к федеральному центру, чтобы они позволили решать вопросы на местах. Что творится в регионах, лучше знает его глава, - подчеркнул Кадыров. - Я готов нарушить все законы, пожертвовать собой, ради того, чтобы жили люди.

Глава Чечни уверен, что регионы сами должны решать, как бороться с распространением коронавируса. И считает, что "жесткие меры" приводят к хорошим результатам.

Напомним, что 1 апреля стало известно о первом смертельном случае от COVID-19 в Чечне. Умерла больная коронавирусом 83-летняя жительница, прилетевшая домой из Москвы. Еще 8 пациентов с подтвержденным диагнозом остаются в изоляции под пристальным наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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