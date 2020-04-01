В Ставрополе упрямого водителя лишили прав на два года

1 Апр 2020 2020-04-01T17:22:44+03:00

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В Ставрополе поймали пьяного мужчину на иномарке, который заехал на ступеньки магазина. Ему назначили штраф и на два года лишили водительских прав, передает пресс-служба краевое ГИБДД.

Видео с въезжающим по ступенькам в магазин мужчиной накануне появилось в социальных сетях. В ДТП никто не пострадал. На месте сотрудники ДПС предлагали водителю пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Но виновник аварии был упрям: он отрицал, что от него пахнет спиртом. Не согласился он и на освидетельствование в больнице.

- Не смутил гражданина и тот факт, что за отказ от освидетельствования, как и прохождение, имеют одинаковые последствия – штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления сроком от полутора до 2 лет, - сказано в сообщении.

В отношении мужчины составили административный протокол по первой части 12.26 статьи КРФобАП. Помимо этого, его обяжут возместить причиненный ущерб владельцу пострадавшего магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU