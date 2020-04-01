Ставропольцам для выхода на работу потребуются спецпропуска

1 Апр 2020 2020-04-01T18:02:23+03:00

При выносе бытовых отходов и выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, также не потребуют пропуск Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Губернатор подписал постановление, уточняющее порядок выдачи специальных пропусков ставропольцам во время обязательной самоизоляции в регионе.

Так, руководители организаций самостоятельно оформляют и выдают своим работникам специальные пропуска. При этом списки сотрудников, которым выданы документы, должны быть направлены в администрацию поселения или городского округа.

Индивидуальные предприниматели также сами оформляют и выдают пропуска работающим по найму.

Жители края, выдачу специальных пропусков которым не обеспечивает работодатель, вправе обратиться за получением специального пропуска в органы местного самоуправления по месту жительства в случае необходимости покинуть место проживания по неотложной причине.

Выдача пропуска не требуется, если человек покидает место проживания для обращения за неотложной медицинской помощью, следования к месту работы (которая не приостановлена), следования к магазинам за продуктами, в аптеки - за лекарствами.

При выносе бытовых отходов и выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, также не потребуют пропуск.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в краевом центре с сегодняшнего дня, 1 апреля усилили работу по дезинфекции улиц и общественных мест. Так, сотрудники коммунальных служб в специальной форме обрабатывают детские и спортивные площадки, скверы города.

ИСТОЧНИК KP.RU