Ставропольцам для выхода на работу потребуются спецпропуска
Губернатор подписал постановление, уточняющее порядок выдачи специальных пропусков ставропольцам во время обязательной самоизоляции в регионе.
Так, руководители организаций самостоятельно оформляют и выдают своим работникам специальные пропуска. При этом списки сотрудников, которым выданы документы, должны быть направлены в администрацию поселения или городского округа.
Индивидуальные предприниматели также сами оформляют и выдают пропуска работающим по найму.
Жители края, выдачу специальных пропусков которым не обеспечивает работодатель, вправе обратиться за получением специального пропуска в органы местного самоуправления по месту жительства в случае необходимости покинуть место проживания по неотложной причине.
Выдача пропуска не требуется, если человек покидает место проживания для обращения за неотложной медицинской помощью, следования к месту работы (которая не приостановлена), следования к магазинам за продуктами, в аптеки - за лекарствами.
При выносе бытовых отходов и выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, также не потребуют пропуск.
Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в краевом центре с сегодняшнего дня, 1 апреля усилили работу по дезинфекции улиц и общественных мест. Так, сотрудники коммунальных служб в специальной форме обрабатывают детские и спортивные площадки, скверы города.
ИСТОЧНИК KP.RU