Губернатор Ставрополья поблагодарил врачей за труд и призвал земляков соблюдать режим самоизоляции
Глава Ставрополья на своей странице в Инстаграм написал о главвраче больницы в Коммунарке Денисе Проценко.
По его словам, это ещё одна важная причина для всех земляков оставаться дома. Владимир Владимиров напомнил всем, что в этот сложный период медики по всей стране, в том числе, в нашем крае борются с коронавирусом.
-Они защищают наше здоровье. Подчас, рискуя собой. Самая большая благодарность, которую мы можем им выразить, – соблюдать режим самоизоляции. Ответственно относиться к своему здоровью, - написал глава.
Губернатор Ставрополья поблагодарил врачей и призвал всем оставаться дома.
Владимир Владимиров пожелал Денису Проценко скорейшего выздоровления, а всем медикам –крепкого здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU