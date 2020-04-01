Губернатор Ставрополья поблагодарил врачей за труд и призвал земляков соблюдать режим самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T18:00:06+03:00

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Глава Ставрополья на своей странице в Инстаграм написал о главвраче больницы в Коммунарке Денисе Проценко.

По его словам, это ещё одна важная причина для всех земляков оставаться дома. Владимир Владимиров напомнил всем, что в этот сложный период медики по всей стране, в том числе, в нашем крае борются с коронавирусом.

-Они защищают наше здоровье. Подчас, рискуя собой. Самая большая благодарность, которую мы можем им выразить, – соблюдать режим самоизоляции. Ответственно относиться к своему здоровью, - написал глава.

Губернатор Ставрополья поблагодарил врачей и призвал всем оставаться дома.

Владимир Владимиров пожелал Денису Проценко скорейшего выздоровления, а всем медикам –крепкого здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU