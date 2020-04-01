Ессентукские сестры милосердия сшили более 100 защитных масок

1 Апр 2020 2020-04-01T18:06:23+03:00

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Волонтёры больничного храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости трудятся не первую неделю. Защитными многоразовыми масками они обеспечили всех подопечных центра “Солнечный городок” (дети-инвалиды), пожилых прихожан храма, сотрудников и волонтёров социальной службы при храме.

Также сестры милосердия взяли под патронаж одиноких стариков. Ежедневно обзванивают, узнают о состоянии здоровья, наличии продуктов и медикаментов. В случае необходимости волонтёры привозят товары домой.

Если вы оказались в сложной ситуации или воспитываете ребёнка-инвалида, больничный храм готов прийти на помощь к вам. Обратиться можно по номеру телефона 8-961-492-8616 к Екатерине Алексеевне, руководителю социальной службы храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости.

ИСТОЧНИК KP.RU