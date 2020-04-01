Ессентукские сестры милосердия сшили более 100 защитных масок
Волонтёры больничного храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости трудятся не первую неделю. Защитными многоразовыми масками они обеспечили всех подопечных центра “Солнечный городок” (дети-инвалиды), пожилых прихожан храма, сотрудников и волонтёров социальной службы при храме.
Также сестры милосердия взяли под патронаж одиноких стариков. Ежедневно обзванивают, узнают о состоянии здоровья, наличии продуктов и медикаментов. В случае необходимости волонтёры привозят товары домой.
Если вы оказались в сложной ситуации или воспитываете ребёнка-инвалида, больничный храм готов прийти на помощь к вам. Обратиться можно по номеру телефона 8-961-492-8616 к Екатерине Алексеевне, руководителю социальной службы храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости.
ИСТОЧНИК KP.RU
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