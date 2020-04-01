2020-04-01T18:29:59+03:00
Общество

В Дагестане наказали 20 нарушителей карантина

Полицейские проводят рейды
Евгения СОКОРЕВА
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В Дагестане наказали первых нарушителей карантина. Согласно Указу "О введении режима повышенной готовности" с внесенными изменениями 31 марта, покинуть дом жителям республики можно в крайнем случае. Это следование на разрешенную на карантине работу, к ближайшим аптеке и магазину, при угрозе жизни, здоровья, обращении за неотложной медпомощью и при выгуле питомца не дальше 100 метров от дома. В других случаях, все на улице становятся нарушителями. За исполнением требований в Дагестане следят полицейские.

- На территории Дагестана выявлено 20 фактов невыполнения требований карантина, установленных должностными лицами Роспотребнадзора, - комментируют в пресс-службе местного МВД. - На правонарушителей составлены административные протокола по статьями 19.4 (13) и 19.5 (7) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые переданы на рассмотрение судьям районных судов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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