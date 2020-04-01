2020-04-01T18:51:01+03:00
Экономика

На Ставрополье засеяли сахарную свеклу

В некоторых районах посев почти полностью завершен
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае завершается сев сахарной свеклы. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе Минсельхоза СК, на 1 апреля посевная площадь достигает 19,7 тысяч га (79% от расчетной площади в 24, 8 тысяч га.

- В сельскохозяйственных предприятиях Новоалександровского городского округа засеяно 4 тысячи га (67,8%), Изобильненского городского округа – 6,4 тысяч (100%), Кочубеевского муниципального района – 6,1 тысяч га (80,9%) и Труновского муниципального района – 2,2 тысяч (92,5%), - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье засеяли сахарную свеклу
В Дагестане наказали 20 нарушителей карантина
Ессентукские сестры милосердия сшили более 100 защитных масок
Губернатор Ставрополья поблагодарил врачей за труд и призвал земляков соблюдать режим самоизоляции
Ставропольцам для выхода на работу потребуются спецпропуска
В Ставрополе упрямого водителя лишили прав на два года
Изменение режима обслуживания в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Чечня полностью закрывается на карантин
На Ставрополье санатории вернут деньги за сорванный отдых
В Ставрополе рассказали, чем грозит нарушение режима самоизоляции
На Ставрополье из-за коронавируса сократился турпоток
В Ессентуках коммунальщики проводят весеннюю уборку
В Ставрополе на улицах проводят усиленную дезинфекцию
В Дагестане из-за карантина голодают животные-инвалиды в особенном приюте
В Ставрополе рассказали, кто может получить пропуск на время самоизоляции
Передвижение по Ставрополю на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
ВТБ выдал первые беспроцентные кредиты предпринимателям
На Ставрополье запустили круглосуточный сall-центр против коронавируса
Улицы Ессентуков патрулируют народные дружины
Губернатор Ставрополья поручил контролировать рост цен на товары
На Ставрополье накажут 8 нарушителей режима самоизоляции
Умершая от коронавируса в Чечне: с пенсионеркой контактировало более 200 человек