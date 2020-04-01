На Ставрополье засеяли сахарную свеклу

1 Апр 2020 2020-04-01T18:51:01+03:00

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В Ставропольском крае завершается сев сахарной свеклы. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе Минсельхоза СК, на 1 апреля посевная площадь достигает 19,7 тысяч га (79% от расчетной площади в 24, 8 тысяч га.

- В сельскохозяйственных предприятиях Новоалександровского городского округа засеяно 4 тысячи га (67,8%), Изобильненского городского округа – 6,4 тысяч (100%), Кочубеевского муниципального района – 6,1 тысяч га (80,9%) и Труновского муниципального района – 2,2 тысяч (92,5%), - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU