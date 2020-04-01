В Кабардино-Балкарии семья на изоляции отравилась угарным газом

1 Апр 2020 2020-04-01T19:11:06+03:00

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В Нальчике (Кабардино-Балкария) в ночь на 1 апреля семья с ребенком отравилась угарным газом. Уточняется, что родители с малолетним ребенком находилась на самоизоляции по коронавирусу. Когда мать перестала выходить на связь с коллегами по дистанционной работе, дверь вскрыли спасатели. Ее муж уже лежал на полу без признаков жизни - спасти его не удалось. Женщина с ребенком были госпитализированы в тяжелом состоянии в Республиканскую клиническую больницу с, предположительно, отравлением угарным газом. Обо всем сообщают в центре по делам по делам ГО, ЧС и ПБ Нальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU