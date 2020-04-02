На Ставрополье прекращены все междугородние рейсы

2 Апр 2020 2020-04-02T09:17:43+03:00

Такие меры ввели в рамках профилактики коронавирусной инфекции. Они помогут снизить риск распространения заболевания

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В регионе приняли решение приостановить все перевозки по межмуниципальным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья.

Как отмечают в ведомстве маршрутки перестанут возить жителей по краю с с 31 марта 2020 года до 6 апреля 2020.

Такие меры ввели в рамках профилактики коронавирусной инфекции. Они помогут снизить риск распространения заболевания.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор подписал постановление, уточняющее порядок выдачи специальных пропусков ставропольцам во время обязательной самоизоляции в регионе. Выдача пропуска не требуется, если человек покидает место проживания для обращения за неотложной медицинской помощью, идет на работу (которая не приостановлена), а также в ближайший магазин за продуктами, в аптеку - за лекарствами.

При выносе бытовых отходов и выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, также не потребуют пропуск.

ИСТОЧНИК KP.RU