Первая на Ставрополье солнечная электростанция вышла на проектную мощность

2 Апр 2020 2020-04-02T09:28:20+03:00

На очереди первый ветропарк в Кочубеевском районе, запуск которого также ожидается в этом году

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Первая в крае солнечная электростанция «Старомарьевская» вышла на полную мощность.Введены все семь очередей строительства. Об этом глава Ставрополья рассказал на своей странице в Инстаграм.

Общая мощность объекта альтернативной генерации – 100 МВт.

Каждый год Старомарьевская СЭС сможет выдавать в единую энергетическую систему страны более 150 млн кВт*ч.

Теперь на очереди первый ветропарк в Кочубеевском районе, запуск которого также ожидается в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU