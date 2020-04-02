Первая на Ставрополье солнечная электростанция вышла на проектную мощность
На очереди первый ветропарк в Кочубеевском районе, запуск которого также ожидается в этом году
Изменить размер текста:
Первая в крае солнечная электростанция «Старомарьевская» вышла на полную мощность.Введены все семь очередей строительства. Об этом глава Ставрополья рассказал на своей странице в Инстаграм.
Общая мощность объекта альтернативной генерации – 100 МВт.
Каждый год Старомарьевская СЭС сможет выдавать в единую энергетическую систему страны более 150 млн кВт*ч.
Теперь на очереди первый ветропарк в Кочубеевском районе, запуск которого также ожидается в этом году.
ИСТОЧНИК KP.RU