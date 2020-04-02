2020-04-02T09:40:21+03:00
Общество

В Ставрополе мэр разъяснил, где оформить спецпропуск для передвижения во время самоизоляции

Индивидуальные предприниматели должны предоставить в районную администрацию список сотрудников и заполненные бланки спецпропусков для проставления печати
Ася АСРЯН
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Фото: andreydzhatdoev •Фото: andreydzhatdoev •
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Градоначальник на своей странице в Инстаграм рассказал, как и кто может оформить спецпропуск для передвижения во время режима самоизоляции. Итак, спецпропуска оформляются: работникам организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, предприятий непрерывного производства, аптек, медучреждений.

Что касается юридических лиц из этого списка, то они должны сами оформить спецпропуска сотрудникам и отправить реестр в районную администрацию.

Индивидуальные предприниматели должны предоставить в районную администрацию список сотрудников и заполненные бланки спецпропусков для проставления печати.

По поводу оформления пропусков обращаться по территориальному признаку проживания и работы:

* Администрация Ленинского района г. Ставрополь:

Адрес: ул. Мира, 282А, Ставрополь (этаж 2)

Телефон +7 (8652) 24-25-53

* Администрация Октябрьского района г. Ставрополь:

Адрес: ул. Голенева, 21, Ставрополь

Телефон: +7 (8652) 26-37-32

* Администрация Промышленного района г. Ставрополь: • ул. Ленина, 415Б, Ставрополь

Телефон +7 (8652) 56-08-48, 56−08−60

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье рассказали жителям про еще существующие опасные вирусы, кроме уже пробравшегося в регион коронавируса. Поучительный ролик выложил в Instagram губернатор Владимир Владимиров.

Сказано, что с вирусом COVID-19, что у всех на слуху, можно и нужно бороться, но он не единственный. Существуют еще опасные вирусы PANIC-20 (ПАНИК-20) и POFIG-21 (ПОФИГ-21). Далее идет расшифровка «симптоматики» каждого. Но уже можно догадаться, что речь про излишнее волнение и страх из-за коронавируса, которые никак не помогают с ним бороться, а только нагнетают обстановку. А еще речь о безответственном отношении людей к карантину с повсеместной в народе надеждой на «авось».

Опасные подвиды вируса выявлены на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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