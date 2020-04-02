На Ставрополье сын изнасиловал толкушкой отца-пенсионера
В Ставропольском крае вынесли приговор Александру Шаталюку, который убил отца за мать. Осужденный произвел насильственные действия сексуального характер толокушкой. Ему дали 10 лет лишения свободы, передает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.
По данным следствия, в мае 2019 года в Зелекумске 62-летний отец и 32-летний сын поссорились на бытовой почве - глава семьи стал оскорблять мать. Этого не выдержал уже взрослый Шаталюк, который ударил родственника по голове, после вытащил во двор и там изнасиловал толокушкой, сообщил "КП - Северный Кавказ" источник в правоохранительных органах. От таких травм пенсионер скончался в больнице.
Орудие убийства. Фото: СКР по Ставрополью
По словам источника, у психиатра мужчина не стоял. В момент преступления он был вменяемым. Против мужчины возбудили уголовное дело по четвертой части 111 статьи УК РФ и по пункту "а" четвертой части 132 статьи.
- Приговором суда Шаталюку назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, - сказано в сообщении Следственного комитета по Ставрополью.
ИСТОЧНИК KP.RU