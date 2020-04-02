На Ставрополье сын изнасиловал толкушкой отца-пенсионера

2 Апр 2020 2020-04-02T10:42:38+03:00

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В Ставропольском крае вынесли приговор Александру Шаталюку, который убил отца за мать. Осужденный произвел насильственные действия сексуального характер толокушкой. Ему дали 10 лет лишения свободы, передает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.

По данным следствия, в мае 2019 года в Зелекумске 62-летний отец и 32-летний сын поссорились на бытовой почве - глава семьи стал оскорблять мать. Этого не выдержал уже взрослый Шаталюк, который ударил родственника по голове, после вытащил во двор и там изнасиловал толокушкой, сообщил "КП - Северный Кавказ" источник в правоохранительных органах. От таких травм пенсионер скончался в больнице.

Орудие убийства. Фото: СКР по Ставрополью

По словам источника, у психиатра мужчина не стоял. В момент преступления он был вменяемым. Против мужчины возбудили уголовное дело по четвертой части 111 статьи УК РФ и по пункту "а" четвертой части 132 статьи.

- Приговором суда Шаталюку назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, - сказано в сообщении Следственного комитета по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU