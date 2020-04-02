На Ставрополье провели около 8 тысяч тестов на коронавирус
К счастью, с медицинского наблюдения уже сняты 1699 человек
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С 23 марта по 1 апреля в Ставропольском крае провели около 8 тысяч тестов на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
На данный момент 2165 человек, приехавших из-за границы или имевших контакты с заболевшими, соблюдают самоизоляцию.
К счастью, с медицинского наблюдения уже сняты 1699 человек. С симптомами гриппа и ОРВИ с 23 марта по 1 апреля за медицинской помощью обратилось 15618 ставропольцев.
Это почти на 1,5 тысячи меньше, чем в предыдущий период.
ИСТОЧНИК KP.RU