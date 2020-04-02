Количество заболевших коронавирусом в Осетии на 2 апреля 2020 года: больных стало вдвое больше

2 Апр 2020 2020-04-02T12:30:13+03:00

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Количество заболевших коронавирусом в Осетии за сутки выросло на четыре. Еще вчера, 1 апреля, в республике было двое больных. Новые данные разместили на официальном сайте оперативного штаба стопкоронавирус.рф.

Теперь в госпитале находится четыре человека. Как 1 апреля сообщила пресс-служба Минздрава, анализы еще одного человека с подозрением отправили в Москву. Окружение пациента РКБ определен, все проходят исследование на COVID-2019.

Карта распространения COVID-2019 в СКФО. Данные: стопкоронавирус.рфФото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Как сообщает Министерства здравоохранения Северной Осетии со ссылкой на республиканский Роспотребнадзор, под медицинским наблюдением остаются 548 жителей региона. Почти столько же - 552 человека - сняты с режима самоизоляции, их третий тест оказался отрицательным.

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ИСТОЧНИК KP.RU