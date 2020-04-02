2020-04-02T12:30:13+03:00
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Осетии на 2 апреля 2020 года: больных стало вдвое больше

Количество заболевших коронавирусом в Осетии увеличилось до четырех
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Количество заболевших коронавирусом в Осетии за сутки выросло на четыре. Еще вчера, 1 апреля, в республике было двое больных. Новые данные разместили на официальном сайте оперативного штаба стопкоронавирус.рф.

Теперь в госпитале находится четыре человека. Как 1 апреля сообщила пресс-служба Минздрава, анализы еще одного человека с подозрением отправили в Москву. Окружение пациента РКБ определен, все проходят исследование на COVID-2019.

Карта распространения COVID-2019 в СКФО. Данные: стопкоронавирус.рф Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Карта распространения COVID-2019 в СКФО. Данные: стопкоронавирус.рфФото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Как сообщает Министерства здравоохранения Северной Осетии со ссылкой на республиканский Роспотребнадзор, под медицинским наблюдением остаются 548 жителей региона. Почти столько же - 552 человека - сняты с режима самоизоляции, их третий тест оказался отрицательным.

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Коронавирус в Осетии, новости на 2 апреля 2020 года: число больных возросло вдвое

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Осетии на 2 апреля 2020 года [информация обновляется]

ИСТОЧНИК KP.RU

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