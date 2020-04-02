Количество зараженных коронавирусом в Дагестане выросло до 25 человек

2 Апр 2020 2020-04-02T11:37:46+03:00

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В Дагестане количество заражённых коронавирусом за сутки выросло на 10 человек. Теперь в регионе 25 заболевших. Ещё 35 пациентов с положительными результатами экспресс-тестов ждут подтверждения диагноза. Трое пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщает Роспотребнадзор региона, за последние сутки был исследован биоматериал 13 человек с подозрением на коронавирус. В 10 случаях болезнь была подтверждена и лишь 3 пациента получили опровержение.

Подчёркивается, что за весь период в регионе обследовали 1542 человека, на изоляцию за весь период отправили 1363 дагестанцев. Сейчас на 14-дневном карантине находится 900 жителей республики.

Владимир Васильев объяснил причины быстрого роста количества заражённых коронавирусом.

Пугающие темпы роста количества заражённых коронавирусом в Дагестане объяснил глава региона Владимир Васильев. По его словам, каждый день в республику возвращается порядка 2 тысяч человек: часть из-за границы, часть из регионов, где диагностированы случаи заболевания коронавирусной инфекции. К несчастью, далеко не все из них соблюдают строгий режим самоизоляции. Васильев, обратившись к старшему поколению, попросил уберечь молодёжь от безрассудства.

С 31 марта республика живёт в режиме всеобщей изоляции. Выход из дома по неуважительным причинам запрещён. Исключения — походы в ближайшие магазины, аптеки и на работу. В случае нарушения жителям грозит административная ответственность. А для тех, кто создаст угрозу жизни людей, предусмотрена уголовная статья.

ИСТОЧНИК KP.RU