Трое пациентов с коронавирусом попали в реанимацию в Дагестане
В Дагестане трое пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. Подробности сообщает региональный минздрав.
— В регионе трое человек в тяжёлом состоянии переведены в реанимационное отделение. Больным 85, 67 и 63 года. Врачи борются за их жизнь, — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, за последние сутки стремительно выросло количество заражённых коронавирусом. Из 13 человек, чьи данные были отправлены на анализ, у 10 диагноз подтвердился и лишь 3 человека оказались ложноположительными. Таким образом, количество заболевших выросло до 25 человек.
В регионе остаётся 35 жителей, у которых экспресс-тесты выявили коронавирус. Их биоматериал отправлен на обследование.
Тем временем глава Дагестана объяснил высокие темпы роста заболеваемости. По его словам, каждый день в республику возвращается порядка 2 тысяч человек, в том числе из-за рубежа. Но далеко не все прибывшие соблюдают необходимый карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU