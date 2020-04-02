Количество зараженных коронавирусом в Нальчике на 2 апреля 2020 года: новых случаев не выявлено

2 Апр 2020 2020-04-02T12:04:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Количество зараженных коронавирусом в Нальчике с 1 апреля не изменилось. Как рассказали в Минздраве КБР, всего в республике 8 заболевших, в госпитале изолированы 16 человек и новых случаев на 2 апреля не выявлено.

Также сообщается, что дома в самоизоляции находятся 824 человека, а завершилась самоизоляция у 276 пациентов.

Напомним, что 2 новых случая заболевания коронавирусом в КБР выявили накануне. Оба жителя вернулись из поездки в Саудовскую Аравию. Госпитализированные ранее 6 пациентов с подтвержденным диагнозом находятся в стабильном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU