2020-04-02T12:04:02+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нальчике на 2 апреля 2020 года: новых случаев не выявлено

Количество зараженных коронавирусом в Нальчике остается прежним с 1 апреля
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Количество зараженных коронавирусом в Нальчике с 1 апреля не изменилось. Как рассказали в Минздраве КБР, всего в республике 8 заболевших, в госпитале изолированы 16 человек и новых случаев на 2 апреля не выявлено.

Также сообщается, что дома в самоизоляции находятся 824 человека, а завершилась самоизоляция у 276 пациентов.

Напомним, что 2 новых случая заболевания коронавирусом в КБР выявили накануне. Оба жителя вернулись из поездки в Саудовскую Аравию. Госпитализированные ранее 6 пациентов с подтвержденным диагнозом находятся в стабильном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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