2020-04-02T12:11:01+03:00
Общество

В Ессентуках проводят дезинфекцию в многоквартирных домах

В городе-курорте уже обработали более половины жилых зданий
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Подъезды ессентукских многоэтажек обрабатывают специальными средствами.Подъезды ессентукских многоэтажек обрабатывают специальными средствами.
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Специалисты управляющих компаний Ессентуков уже обработали более половины жилого фонда города. Графики уборки должны быть размещены в подъездах домов. Все рекомендации по санации помещений Управление ЖКХ Ессентуков направила городским УК.

Дезинфекция мест общего пользования производится с помощью распылителей и специальных средств, рекомендованных Роспотребнадзором. Применяется и влажная уборка. Обрабатываются входные группы, первый этаж, тамбуры. Если в доме есть лифты, то обработка производится на два пролета выше. Если лифта нет, то до верхнего этажа. Дезинфекции подвергаются также контактные поверхности - почтовые ящики, поручни, ручки дверей, кнопки домофонов и лифтов.

В условиях карантина контроль деятельности управляющих компаний со стороны Управления ЖКХ происходит в виде фотоотчетов. Ответственные исполнители направляют в ЖКХ фото- и видеоотчеты о проведённой обработке.

Большинство управляющих компаний серьёзно подошли к вопросу дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, а также присоединились к разъяснительной работе о профилактике коронавирусной инфекции - на стендах в подъездах и на придомовых территориях размещается исчерпывающая информация о мерах предосторожности.

Руководителей тех управляющий компаний, которые не соблюдают требования по санитарной обработке, либо до сих пор не приступили к дезинфекции входных групп и подъездов, рискуют быть привлечёнными к ответственности, предусмотренной законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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