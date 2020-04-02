На Ставрополье готовят больницу для приема зараженных коронавирусом
Участковую больницу в Солнечнодольске Изобильненского округа готовят к возможному приему пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. По данным Минздрава региона, на площадях больницы можно разместить 150 коек для нужд пациентов, столкнувшихся с коронавирусом.
Есть также реанимационное отделение с подведённым кислородом к каждой койке. По словам главрача больницы Татьяны Хирьяновой, в медучреждении готово реанимационное отделение, где обеспечена подача кислорода к каждой койке.
И скоро кислородная подача будет обеспечена еще к более чем 90 койкам.
Для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией больница получит новые дыхательные аппараты, медикаменты, необходимую защитную одежду для медработников, одноразовую посуду.
ИСТОЧНИК KP.RU