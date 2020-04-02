2020-04-02T12:15:04+03:00
Общество

На Ставрополье готовят больницу для приема зараженных коронавирусом

Медучреждение получит новые дыхательные аппараты, медикаменты, защитную одежду для врачей и одноразовую посуду
Ася АСРЯН
Поделиться:
На площадях больницы можно разместить 150 коек для нужд пациентов, столкнувшихся с коронавирусом.На площадях больницы можно разместить 150 коек для нужд пациентов, столкнувшихся с коронавирусом.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Участковую больницу в Солнечнодольске Изобильненского округа готовят к возможному приему пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. По данным Минздрава региона, на площадях больницы можно разместить 150 коек для нужд пациентов, столкнувшихся с коронавирусом.

Есть также реанимационное отделение с подведённым кислородом к каждой койке. По словам главрача больницы Татьяны Хирьяновой, в медучреждении готово реанимационное отделение, где обеспечена подача кислорода к каждой койке.

И скоро кислородная подача будет обеспечена еще к более чем 90 койкам.

Для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией больница получит новые дыхательные аппараты, медикаменты, необходимую защитную одежду для медработников, одноразовую посуду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Ставрополья рассказал о новых заболевших коронавирусом
Полиция Ставрополья накрыла наркопритон, работавший за еду и алкоголь
У семерых детей в Дагестане диагностировали коронавирус
На Ставрополье пьяный мотоциклист чуть не сбил автоинспектора
На Ставрополье готовят больницу для приема зараженных коронавирусом
В Ессентуках проводят дезинфекцию в многоквартирных домах
Количество зараженных коронавирусом в Нальчике на 2 апреля 2020 года: новых случаев не выявлено
Трое пациентов с коронавирусом попали в реанимацию в Дагестане
В Ставрополе выздоровели четыре зараженных коронавирусом пациента
Количество зараженных коронавирусом в Дагестане выросло до 25 человек
ВТБ расширяет онлайн-консультацию клиентов
Количество заболевших коронавирусом в Осетии на 2 апреля 2020 года: больных стало вдвое больше
В Ставрополе выросло число заболевших коронавирусом
На Ставрополье провели около 8 тысяч тестов на коронавирус
На Ставрополье сын изнасиловал толкушкой отца-пенсионера
На Ставрополье выписаны еще три пациента, переболевших коронавирусом
В Ставрополе мэр разъяснил, где оформить спецпропуск для передвижения во время самоизоляции
Первая на Ставрополье солнечная электростанция вышла на проектную мощность
На Ставрополье выявили «новые опасные вирусы»
На Ставрополье прекращены все междугородние рейсы
В Кабардино-Балкарии семья на изоляции отравилась угарным газом
На Ставрополье засеяли сахарную свеклу
В Дагестане наказали 20 нарушителей карантина