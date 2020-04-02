На Ставрополье готовят больницу для приема зараженных коронавирусом

2 Апр 2020 2020-04-02T12:15:04+03:00

На площадях больницы можно разместить 150 коек для нужд пациентов, столкнувшихся с коронавирусом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Медучреждение получит новые дыхательные аппараты, медикаменты, защитную одежду для врачей и одноразовую посуду

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Участковую больницу в Солнечнодольске Изобильненского округа готовят к возможному приему пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. По данным Минздрава региона, на площадях больницы можно разместить 150 коек для нужд пациентов, столкнувшихся с коронавирусом.

Есть также реанимационное отделение с подведённым кислородом к каждой койке. По словам главрача больницы Татьяны Хирьяновой, в медучреждении готово реанимационное отделение, где обеспечена подача кислорода к каждой койке.

И скоро кислородная подача будет обеспечена еще к более чем 90 койкам.

Для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией больница получит новые дыхательные аппараты, медикаменты, необходимую защитную одежду для медработников, одноразовую посуду.

ИСТОЧНИК KP.RU