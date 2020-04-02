На Ставрополье пьяный мотоциклист чуть не сбил автоинспектора

2 Апр 2020 2020-04-02T12:40:57+03:00

Нарушителю грозит от полутора до двух лет лишения права управления

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Инцидент произошёл на одной из дорог в Грачевском районе. Там автоинспекторы задержали пьяного водителя мотоцикла. При движении по проезжей части лихач чуть не сбил правоохранителя.

Сотрудники ДПС заметили наличие признаков опьянения. Подозрения инспекторов подтвердил сам мотоциклист. Мужчина согласился пройти процедуру освидетельствования.

Алкотектор показал наличие более 0,9 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе. Против мужчины возбудили дело по статье «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения». Мотоциклисту грозит от полутора до двух лет лишения права управления.

Пьяный мотоциклист чуть не сбил полицейского.

Транспорт поместили на штрафную стоянку. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе УГГИБДД ГУ МВД России по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU