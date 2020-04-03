В Ставрополе осудили экс- директора техникума за выдачу липовых дипломов
В Ставрополе осудили экс-директора Ставропольского техникума сервиса, экономики и управления за махинации с выдачей дипломов об окончании обучения.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, женщина зачисляла абитуриентов в техникум и выдавала дипломы без прохождения самого обучения.
После чего студенты могли поступить в вуз, обходя ЕГЭ. Против бывшего директора учебного заведения возбудили уголовные дела по статьям «Злоупотребление полномочиями», «Мошенничество» и «Невыплата заработной платы».
По данным следствия, что женщина также более двух месяцев не выплачивала зарплату своим сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 1,3 миллиона рублей.
Суд приговорил бывшего директора техникума к 4 годам и 4 месяцам колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU