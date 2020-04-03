2020-04-03T15:22:12+03:00
Общество

В Ставрополе осудили экс- директора техникума за выдачу липовых дипломов

Женщина также задолжала своим сотрудникам более 1,3 миллиона рублей
Ася АСРЯН
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В Ставрополе осудили экс-директора Ставропольского техникума сервиса, экономики и управления за махинации с выдачей дипломов об окончании обучения.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, женщина зачисляла абитуриентов в техникум и выдавала дипломы без прохождения самого обучения.

После чего студенты могли поступить в вуз, обходя ЕГЭ. Против бывшего директора учебного заведения возбудили уголовные дела по статьям «Злоупотребление полномочиями», «Мошенничество» и «Невыплата заработной платы».

По данным следствия, что женщина также более двух месяцев не выплачивала зарплату своим сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 1,3 миллиона рублей.

Суд приговорил бывшего директора техникума к 4 годам и 4 месяцам колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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