ВТБ на Ставрополье увеличил объем средств под управлением в сегменте «Привилегия»

3 Апр 2020 2020-04-03T15:29:37+03:00

С начала год рост составил 38 процентов

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В 2019 году ВТБ в Ставропольском крае нарастил портфель активов в сегменте «Привилегия» на 5,8 млрд рублей, достигнув 20,9 млрд рублей. С начала года рост составил 38%.

Большим спросом у клиентов в сегменте «Привилегия» пользовались инвестиционные продукты, портфель которых за 2019 год вырос на 149%, до 4 млрд рублей. Основную его долю составляет брокерское обслуживание - 2,8 миллиарда рублей (+141%), ПИФы - 735 миллиона рублей (+229%). Портфель ИСЖ/НСЖ достиг 455 (+100%) миллионов рублей.

С января по декабрь максимальные темпы роста продаж показало брокерское обслуживание 1,7 млрд руб. (+141%). На него приходится 70% от общего объема инвестиционного портфеля состоятельных клиентов в регионе. Средний размер размещенных средств на одного клиента увеличился на 10%, до 4,5 млн рублей. По итогам прошедшего года в данном сегменте клиентскую базу пополнили более тысячи жителей Ставропольского края.

- Современная и удобная линейка электронных сервисов, разработанных в ВТБ, позволяют нашим состоятельным партнерам эффективно взаимодействовать с банком и решать задачи как финансового плана, так и повседневные небанковские вопросы. Это ценят наши клиенты. Только за первые два месяца текущего года их количество увеличилось на 300 человек, - отметил Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО.

ИСТОЧНИК KP.RU