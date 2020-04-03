На Ставрополье за день поймали 184 нарушителя режима самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T15:56:04+03:00

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Некоторые жители региона не соблюдают режим обязательной самоизоляции, введенный в нашем крае в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом 3 апреля сообщил губернатор Ставрополья.

Так, за сутки правоохранители завели в отношении нарушителей более 180 административных дел.

Глава региона призвал горожан максимально сократить число любых контактов с другими людьми.

Ставропольцам напоминают, если вы работаете, за получением пропуска надо обратиться к работодателю. Если работодателя нет, – то в органы местного самоуправления, обосновав свою поездку.

Выходя из дома, желательно иметь с собой паспорт. Причём, он должен не только удостоверять вашу личность, но и подтверждать, где вы живёте. Выход из дома должен быть обоснованным:

обращение за медицинской помощью, поход в магазин или аптеку, следование к месту работы, если она не приостановлена, Также можно вынести мусор, или погулять с собакой, но не удаляясь от дома дальше, чем на 100 метров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, чем грозит нарушение режима самоизоляции.

ФЗ об уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции предусматривает минимальный штраф в 10 тысяч рублей, а максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы в случае, если действия человека на самоизоляции подвергли смерти двух и более лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU