В Ставрополе рассказали, как будут ходить троллейбусы

3 Апр 2020 2020-04-03T17:05:18+03:00

Движение общественного транспорта будет организовано в две смены

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В краевом центре изменился график работы троллейбусов. Теперь, с 4 апреля их движение будет осуществляться по всем маршрутам в две смены. Об этом сообщили в муниципальном троллейбусном предприятии.

В пресс-службе уточнили: время работы первой смены — с 07:00 до 10:00.

Вторая смена продлится с 17:00 до 20:00.

До какого времени предприятие будет работать по новой схеме, пока не уточняется. В пресс-службе добавили, что продолжительность будет зависеть от того, как развивается ситуация с распространением коронавируса.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья разъяснил, могут ли горожане ездить на автобусах по краю. По мнению губернатора Владимира Владимирова, одна из необходимых мер, для сдерживания коронавируса – временная отмена автобусного движения по межмуниципальным маршрутам.

Поэтому на время самоизоляции все регулярные автобусные перевозки пассажиров и багажа между городами, районами, городскими округами Ставрополья приостановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU