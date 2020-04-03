В Ставрополе рассказали, как будут ходить троллейбусы
В краевом центре изменился график работы троллейбусов. Теперь, с 4 апреля их движение будет осуществляться по всем маршрутам в две смены. Об этом сообщили в муниципальном троллейбусном предприятии.
В пресс-службе уточнили: время работы первой смены — с 07:00 до 10:00.
Вторая смена продлится с 17:00 до 20:00.
До какого времени предприятие будет работать по новой схеме, пока не уточняется. В пресс-службе добавили, что продолжительность будет зависеть от того, как развивается ситуация с распространением коронавируса.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья разъяснил, могут ли горожане ездить на автобусах по краю. По мнению губернатора Владимира Владимирова, одна из необходимых мер, для сдерживания коронавируса – временная отмена автобусного движения по межмуниципальным маршрутам.
Поэтому на время самоизоляции все регулярные автобусные перевозки пассажиров и багажа между городами, районами, городскими округами Ставрополья приостановлены.
ИСТОЧНИК KP.RU